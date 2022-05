Barueri – Começou a Campanha do Agasalho 2022. Saiba como doar

Foto: Adalberto Albuquerque / Sads

Antes da chegada do inverno, a Campanha do Agasalho de Barueri “Tudo Novo” já está a todo vapor. A ação é encabeçada pelo Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia e recebe todo o suporte da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads).

A nova Confecção Núcleo de Moda, sediada no Vale do Sol, conta com 21 alunas dos cursos oferecidos pelos Núcleos de Moda. Todas estão trabalhando e produzindo peças novas para a Campanha do Agasalho. Além disso, em brev, os 3 Núcleos de Moda (Centro, Califórnia/Flórida e Parque Imperial) também iniciarão a fabricação.

A expectativa é produzir 24 mil peças, incluindo agasalhos de moletom, edredons e até sacos de dormir, destinados exclusivamente a pessoas em situação de rua que recusam o abrigamento, como mais uma forma de cuidado a essa população.

Doações de roupas novas

Todos podem colaborar diretamente com a Campanha do Agasalho doando peças novas e quentinhas.

Outras formas

Iitens usados e em bom estado também são aceitos. A Sads e o Fundo Social mantêm no Espaço Colaborativo o Bazar Permanente, onde as doações recebidas são comercializadas e a renda é destinada à compra de peças novas de inverno e também de tecidos para a confecção de roupas.

Você pode doar para o Bazar roupas, calçados, artigos de decoração, móveis, eletrodomésticos, desde que estejam em bom estado ou em perfeito funcionamento. As doações podem ser entregues diretamente na sede da Sads (Av. 26 de março, 1159 – Centro). No caso de grandes volumes, é preciso agendar a retirada.

Serviço

Informações sobre a Campanha do Agasalho podem ser obtidas pelos números: (11) 4199-2800, ramal 118, ou 4199-2818.