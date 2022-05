Barueri – Cultura no Parque tem apresentação de música com a Orquestra de Sucata

Foto: Divulgação Secult

A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri realiza no domingo, dia 15, o Cultura no Parque com a apresentação gratuita da “Orquestra de Sucata – Sustentabilidade com Credibilidade”, no Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirella, 500, Jardim Barueri), às 11h.

Neste sábado, dia 14, a tradicional Feirarte é outra opção de lazer, cultura e culinária, no estacionamento em frente à Prefeitura de Barueri.

O grupo Orquestra de Sucata é parte de um projeto cultural e socioambiental que utiliza sucata e materiais reciclados para construir instrumentos musicais trabalhando com o conceito de sustentabilidade e responsabilidade ambiental através da música.

Apresenta espetáculos musicais didáticos e interativos visando a democratização, incluindo a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva ou visual. O projeto oferece intérprete de Libras e material impresso em Braille para todos os espetáculos que realiza. É financiado pelo Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura), do governo federal.

Feirarte

A Feirarte (Feira de Arte e Artesanato de Barueri) acontece todos os sábados das 10h às 19h. O espaço possui mais de 40 barracas de artesanato e comida típica. Recentemente incorporou mais três barracas de artesanatos, uma de macramê (forma de tecelagem manual e antiga usada para criar desde painéis decorativos e suportes de planta, até bolsas e cortinas), outra com amigurumi (técnica japonesa para criar pequenos bonecos feitos de crochê ou tricô) e a terceira com produtos naturais e terapêuticos.