Barueri – Cultura no Parque do domingo, dia 22, recebe atração circense da trupe Cia La Mínima

Foto: Carlos Gueller / Divulgação

O Cultura no Parque deste domingo, dia 22, terá uma atração especial e divertida. Proporcionado pela Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o público poderá conferir os espetáculos da trupe Companhia La Mínima, que serão realizados no palco Bosque do Parque Municipal Dom José, às 11h (Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Barueri).

“Palhaços nas Ruas” é um espetáculo de variedades que mescla representação dramática, técnica circense, acrobacia, contação de histórias, dentre outros estilos. É composto de esquetes clássicas de palhaçaria, números musicais e de virtuose circense para públicos de todas as idades.

Três palhaços apresentam um espetáculo de variedades, em meio a belos screamers, as tradicionais marchas circenses executadas pelas charangas, lançam desafios, apresentam reprises, números de habilidade e de música excêntrica, nos moldes dos circos clássicos. “Circo Charanga” é uma homenagem à palhaçaria de picadeiro e à tradição dos circos de lona.

A Cia La Mínima nasceu em 1997 com a estreia do espetáculo “La Mínima Cia de Ballet”, encenado pelo ator e palhaço Domingos Montagner (in memoriam) e Fernando Sampaio, oriundos do Circo Escola Picadeiro, em São Paulo.