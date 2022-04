Barueri – Cultura no Parque recebe neste domingo a Banda .40

Foto: Divulgação

Quem gosta de classic Rock não pode perder a apresentação da Banda .40 neste domingo, dia 24, às 11h, no Cultura no Parque.

O propósito da banda é fazer com que os acordes do puro Rock façam o coração bater mais forte. A banda é formada por militares apaixonados pelo bom e velho Rock and Roll. No pouco tempo que lhes sobra, procuram se reunir e se divertir fazendo do Rock e da música uma terapia e escape da rotina de trabalho, realizando diversos shows na capital e região metropolitana de São Paulo.