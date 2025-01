Barueri – Cursos profissionalizantes gratuitos do Meu Futuro abrem inscrições para 32 cursos

Foto: Secom

O ano começou com ótimas novidades para quem busca uma profissão e uma virada de chave na vida. Os cursos profissionalizantes do Programa Meu Futuro, ofertados gratuitamente pela Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), abrirão novas turmas. As inscrições estarão disponíveis de 24 a 28 de janeiro (ou até durarem as vagas).

Esta, que é a 38ª edição do Programa, traz sete novos cursos: E-commerce, Explorando Smartphone, Excel Essencial, Excel Avançado, Introdução à Zeladoria, Método Kanban e RH 4.0. Todos eles em formato híbrido, ou seja, com aulas presenciais e on-line.

Ao todo há 32 opções em cursos profissionalizantes focados nas principais necessidades do mercado de trabalho. As aulas ocorrerão de 3 de fevereiro a 3 de abril. Os encontros presenciais serão na Assinco Max, que fica na rua Professor Max Zendron, 177, na região central da cidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Sict: (11) 94296-0853 e na página do Programa AQUI.

Quem pode se inscrever?

As vagas são destinadas a moradores de Barueri com 18 anos ou mais e que tenham o Ensino Fundamental completo (exceto para cursos específicos, que exigem Ensino Médio completo). É necessário ter o Cadastro do Cidadão atualizado. Ele pode ser feito AQUI.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e abrirão no dia 24 de janeiro (sexta-feira) e poderão ser feitas on-line AQUI. É importante se adiantar, pois serão aceitos candidatos por ordem de inscrição. Caso as vagas não sejam preenchidas antes, será possível candidatar-se até o dia 28 de janeiro (terça-feira).

Cursos disponíveis:

- E-commerce (Híbrido)

- Explorando Smartphone (Híbrido)

- Excel Essencial (Híbrido)

- Excel Avançado (Híbrido)

- Introdução à Zeladoria (Híbrido)

- Método Kanban (Híbrido)

- Rh – 4.0 (Híbrido)

- Introdução a Libras (Híbrido)

- Libras em Ação (on-line)

- Técnicas de Oratória (Híbrido)

- Design Gráfico (Híbrido)

- Empoderamento Feminino (Híbrido)

- Soft Skills – Habilidades Comportamentais no Trabalho (Híbrido)

- Assistente Administrativo (Híbrido)

- Assistente Financeiro (Híbrido)

- Departamento Pessoal (on-line)

- Estratégias para Marketing de Conteúdo (on-line)

- Eletricista Instalador Residencial (Híbrido)

- Gestão de Carreira (Híbrido)

- Rescisão de Contrato de Trabalho (on-line)

- Gestão de Conflitos no Ambiente de Trabalho (on-line)

- Gestão de Qualidade (on-line)

- Informática para Concursos (Híbrido)

- Inteligência Emocional (on-line)

- Controlador de Acesso (Híbrido)

- Gestão de Equipe (Híbrido)

- Cuidados Paliativos (on-line)

- Liderança Coach (on-line)

- Marketing Digital (on-line)

- Mídias Sociais – Canva (Híbrido)

- Plano de Marketing (Híbrido)