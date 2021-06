Barueri: dia 26, sábado – Cultura de Barueri e Pontos MIS apresentam o bate-papo de cinema Santa y Andres

Neste sábado, dia 26, às 18h, acontece mais um bate-papo de cinema do Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri. O longa apresentado será Santa y Andres. O filme estará disponível a partir das 11h do dia 24 e permanece até o dia 26, com classificação de 14 anos. A sessão é uma parceria com SPCineplay e Festival MIX Brasil.