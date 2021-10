Barueri – Dia das Crianças terá musical A Bela Adormecida, Culturinha e brinquedos infláveis

Foto: Divulgação

Uma programação especial e divertida organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri será o mote da comemoração do Dia das Crianças (celebrado em 12 de outubro) em Barueri. As brincadeiras começam já no dia 9 (sábado), com a disposição de brinquedos infláveis na Feirarte. No dia 12 (terça-feira), às 11h, haverá a edição especial Circo do “Culturinha”, e à tarde, a apresentação do musical “A Bela Adormecida”, em sessões às 15h e às 17h no Centro de Eventos.

A criançada poderá aproveitar os brinquedos infláveis na Feirarte – Feira de Arte e Artesanato de Barueri, localizada no estacionamento em frente à Prefeitura, no sábado. Pula-pula, escorregador e outras atrações vão fazer a alegria das crianças, das 12h às 19h.

No dia 12, às 11h, será exibida nas redes sociais da Cultura Barueri Oficial noFacebook e no Youtube a gravação do programa infantil “Culturinha”, edição especial Circo, com apresentação de performances circense conduzidas pelo artista e apresentador do SBT, Luís Ricardo.

O musical infantil “A Bela Adormecida”, da Companhia de Teatro Sia Santa, terá duas sessões no Centro de Eventos (av. Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto – tel. 4168-1809), às 15h e às 17h. O espetáculo gratuito terá ingressos distribuídos uma hora antes de cada apresentação.

O musical “A Bela Adormecida” é inspirado no original e clássico francês de CharlesPerrault e conta com um elenco afinadíssimo de oito artistas que se revezam em 20 personagens, cinco ambientes cenográficos e 50 minutos de muita ação, música, aventura e emoção. A grande cena é a transformação da Bruxa em Dragão. O espetáculo está em cartaz desde agosto de 1995 e vem sendo mostrado em 50 principais cidades brasileiras, dentro do Programa “A Escola Vai Ao Teatro”, desenvolvido pela Sia Santa.

O musical tem adaptação e direção de Crispim Júnior, cenografia de José Roveratto, figurinos de Hugo Marinelli, trilha sonora original de Ney Carrasco e direção de arte de Manoel Neto.