Barueri encerra Campanha Corrente do Bem de 2021 e contribui com AACD

Foto: Adalberto Albuquerque/ Sads

Uma ação que durou cerca de dois meses (de 30 de junho a 20 agosto de 2021) arrecadou R$ 67.006,75 para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A chamada Corrente do Bem é uma campanha realizada há anos na cidade, liderada pelo Fundo Social de Solidariedade de Barueri.

Em agradecimento ao município, representantes da AACD estiveram na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) nesta terça-feira, dia 24.

Secretários municipais e os respectivos servidores líderes das campanhas internas foram homenageados pela AACD. Neste ano, 15 secretarias foram responsáveis pela arrecadação que superou em 21,5% a do ano passado, que foi de R$ 55.117,52.

Christofer Muller, gerente de Captação de Recursos e Relações Institucionais da AACD, agradeceu a contribuição e disse que a ajuda de Barueri “impacta de forma expressiva, sendo o dinheiro arrecadado responsável por milhares de atendimentos”.

O gerente também elogiou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, pelo esforço: “mesmo em anos tão diferentes como 2020 e 2021, a Campanha aconteceu e nos ajudou a continuar nossa missão”. Na soma da Corrente do Bem de 2017 a 2020, o total de recursos arrecadados e enviados pela cidade foi de R$ 312.918,88.

Agradecimentos

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, declarou que não teria condições de liderar a campanha se não contasse com a ajuda dos secretários e de seus funcionários. Ela explicou que antes do período da pandemia da Covid-19, a Corrente do Bem era feita de outra forma, mas alterada recentemente com diferentes ações.

“Mesmo assim, nunca pensamos em não fazer e não teríamos condições sem a valiosa colaboração de parceiros. A todos, nossos agradecimentos e reconhecimento pela doação espontânea. Sempre digo que certas instituições não estão em nosso Município, mas ajudam nossas crianças e as pessoas com deficiência, e a AACD é uma delas”, afirmou a presidente do Fundo.