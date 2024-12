Barueri – Feiras de Adoção – O ano está acabando, mas ainda dá tempo de adotar um pet

Foto: Beatriz Lucato/ Secom

Para a adoção responsável, basta comparecer ao local das feiras com um documento de identificação com foto (RG, CNH etc.), escolher o pet e assinar um termo de posse responsável.

Apesar da correria das festas de final de ano, sempre é tempo de abrir o coração e o lar para um animal de estimação do Cepad (Centro de Proteção ao Animal Doméstico). Para isso existem as Feiras de Adoção de Pets realizadas pela Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

Você também pode procurar a unidade 1 do Cepad, na rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos, ou acessar as redes sociais d Centro no Instagram ou no Facebook e falar com a equipe de plantão. O setor funciona todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, das 9h às 16h.