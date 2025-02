Barueri – Feiras de adoção de março começam neste sábado em clima de Carnaval

Foto: Ana Guice/Secom



No sábado, dia 1º de março, juntamente com o feriado de Carnaval, iniciam também as feiras de adoção de pets do mês. Elas são organizadas pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) e realizadas pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad). Confira a programação na tabela abaixo, sendo o funcionamento das 10h às 15h:

Data Local Endereço 01 e 02 (sábado e domingo) Pq. Ecológico Tietê/Barueri avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 1600, Alphaville 05, 12, 19 e 26 (quarta-feira) e 07 e 21 (sexta-feira) Boulevard Barueri região central de Barueri 06, 13, 20 e 27 (quinta-feira) Supermercado São Vicente estrada dos Romeiros, 448, Vila Boa Vista 08, 09, 15, 16 (sábado e domingo) Parque Dom José rua Ângela Mirella, 500, Vila Porto 14 (sexta-feira) Ganha tempo avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro 22 (sábado) Shopping Flamingo alameda Araguaia, 762, Alphaville 23 (domingo) Igreja Adventista do Sétimo Dia de Itapevi Praça Papa João XXIII, 7, Jardim Nova Itapevi, Itapevi 28 (sexta-feira) Sodimac Tamboré alameda Araguaia, 1801, Alphaville Industrial 29 (sábado) Praça Oiapoque próxima à passagem subterrânea da alameda Rio Negro e de frente à Gruta 30 (domingo) Supermercado Japão estrada Velha de Itapevi, 4296, Vila Militar

E para adotar o seu pet é fácil, basta comparecer a um dos pontos indicados acima, das 10h às 15h, portando documento de identificação com foto, podendo ser o RG ou a CNH. A partir disso, o interessado poderá escolher o pet que mais chamou sua atenção, assinar um termo de posse responsável e levar o escolhido para casa.

Quando uma pessoa adota um pet, ela acaba retirando o animal de uma situação de abandono, proporcionando a ele um lar e aproveitando a sua rotina ao lado de um novo amigo. Além disso, também colabora com o Cepad na manutenção desse excelente serviço.

- – -

Eric Dimitri – 19/02/2025

Crédito das fotos: Ana Guice/Secom