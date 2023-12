Barueri – Feiras de adoção de pets de dezembro começam dia 1º

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Dezembro já começa em um final de semana e com ele terão início as tradicionais feiras de adoção de pets, as últimas do ano. Esse trabalho é gerenciado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) e coordenado pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad).