Barueri – Fieb abre inscrições para o Vestibulinho 2024

Foto: Secom

Estão abertas as inscrições do Vestibulinho da Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb) para o primeiro semestre de 2024. As vagas são para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio concomitante e subsequente (modular). As inscrições seguem até o dia 16 de novembro.

Diversas áreas

Os cursos oferecidos são: Administração, Informática para Internet (Web Design), Análises Clínicas, Manutenção e Suporte em Informática, Contabilidade, Publicidade, Design de Interiores, Química, Edificações, Redes de Computadores, Eletroeletrônica, Segurança do Trabalho Enfermagem, Serviços Jurídicos, Farmácia, Telecomunicações e Informática.

Inscrições on-line

As inscrições são on-line pelo site vestibulinho.fieb.edu.br. As taxas de inscrição variam de R$25,00 até R$50,00, dependendo do período de inscrição. Confira detalhes no Edital. Essa taxa é o único valor cobrado, já que os cursos são gratuitos.

A Fieb disponibiliza postos de atendimento eletrônico para quem não tiver acesso à internet, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Ganha Tempo Municipal (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro de Barueri), nas unidades do ITB Professora Maria Theodora Pedreira de Freitas (Avenida Andrômeda, 500 – Alphaville); Professora Dagmar Ribas Trindade (Rua Ilha porchat,277 – Jd. Maria Cristina); e Professora Cristina Goldstein Barreiros (Avenida dos Pinheiros, 400 – Aldeia da Serra).

Prova