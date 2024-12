Barueri – Fique atento à agenda de vacinação contra raiva neste dezembro

Foto: Beatriz Lucato / Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio do Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), da Secretaria de Saúde, alerta os tutores de cães e gatos sobre a agenda especial de vacinação contra a raiva no mês de dezembro. O posto fixo de vacinação, localizado na Rua Anhanguera, 200, na Vila São Francisco, estará em funcionamento até o dia 18 de dezembro, com retomada das atividades no dia 6 de janeiro de 2025, devido às festas de fim de ano.