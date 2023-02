Barueri – Fique atento ao agendamento para vacinação contra raiva em fevereiro

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A partir da próxima quinta-feira (dia 2/02) recomeça o serviço de agendamento para vacinação contra raiva de cães e gatos. Portanto, se você tem um desses bichinhos de estimação que já está completando um ano de vacinação, ou ainda não foi vacinado, é o momento para atualizar a vacina.

O agendamento permanecerá neste mês de fevereiro aberto até o preenchimento das vagas disponíveis e deve ser feito pelos telefones (11) 4198-5679 ou 4198-0424. O tutor do animal será informado sobre o dia e horário disponíveis para a aplicação da vacina.

O Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), da Secretaria de Saúde de Barueri, disponibiliza as segundas e quartas-feiras do mês de fevereiro para a aplicação.

Depois de realizado o agendamento, o responsável pelo pet deverá comparecer ao local e hora marcados levando o animal para aplicação da dose da vacina. Deverá estar com o termo de responsabilidade impresso, preenchido e assinado para agilizar o atendimento. Esse documento está disponível no site da Prefeitura de Barueri.

Caso o responsável não possa comparecer no dia e horário agendado, o DTCZ pede que entre em contato antecipadamente para que a vaga seja disponibilizada para outro tutor. É importante ressaltar que as faltas sem aviso muitas vezes podem resultar em descarte de doses do imunobiológico.

Recomendações para a vacina

A vacina pode ser aplicada em cães e gatos a partir dos três meses de idade, desde que saudáveis. Animais doentes, em tratamento ou convalescendo de cirurgias devem aguardar a recuperação. Fêmeas com prenhez (gestação) suspeita ou confirmada não devem ser vacinadas.

Os cães devem ser conduzidos por pessoas responsáveis (maiores de idade) e com capacidade de conter o animal. Cães bravos ou mordedores, de qualquer espécie, e das raças “pit bull”, “rottweiler” e “mastim napolitano” (Lei Estadual 11.531, de 11 de novembro de 2003) devem utilizar focinheira apropriada.

Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança, não devem ser trazidos livremente, evitando acidentes e fuga do animal, pois o DTCZ situa-se próximo à linha de trem e à avenida principal.

A raiva é uma doença fatal, que pode ser transmitida às pessoas através da mordida ou arranhadura de cães e gatos infectados pelo vírus rábico, e a vacinação de cães e gatos é essencial para a prevenção contra a doença.