Barueri – Fique por dentro das atualizações sobre a vacina contra a Covid-19 na cidade

Foto: Júnior Holanda/ Secom

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, disponibiliza vários polos de vacinação e recomenda a todas as pessoas maiores de 12 anos de idade que ainda não se vacinaram para tomarem o imunizante. A primeira dose está sendo aplicada somente na Arena Barueri e no Centro de Eventos (ver endereços abaixo).

A Secretaria lembra ainda a necessidade de tomar a dose adicional (terceira dose) para as pessoas acima de 60 anos e para imunossuprimidos (em tratamento médico por doenças graves).

Desde o dia 28 de outubro, o polo de vacinação no Ginásio do Parque dos Camargos (alameda Antuérpia, 119 – Recanto Phrynea) está fechado. Os agendamentos desse polo estão sendo realizados em outras UBS (veja relação abaixo) e podem ser verificados no aplicativo Saúde Barueri, no Portal Saúde da Prefeitura ou por meio do call center no número 4349-0600.

É sempre importante realizar o pré-cadastro no site Vacina Já, do governo estadual

Acompanhe abaixo as recomendações antes de se dirigir a um dos polos de vacinação e às UBS. O horário de funcionamento das UBS para vacinação contra Covid-19 é das 10h às 16h.

Primeira dose – 12 anos ou mais (sem agendamento)

Realizada somente nos polos da Arena Barueri e do Centro de Eventos. Apresentar documento com foto e comprovante de endereço (no caso de adolescentes, ir acompanhado do responsável). O atendimento é das 8h às 17h.

Antecipação da segunda dose Pfizer (sem agendamento)

Adolescentes entre 12 e 17 anos e pessoas acima de 18 anos, devem retornar depois de 21 dias da aplicação da primeira dose. Comparecer com documento com foto e caderneta de vacinação.

Segunda dose em atraso (sem agendamento)

Caso tenha perdido a data da segunda dose, o interessado pode comparecer ao Polo Centro de Eventos, para completar o esquema vacinal. Comparecer com documento com foto e caderneta de vacinação.

Dose adicional para pessoas acima de 60 anos (sem agendamento)

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e com pelo menos seis meses (180 dias) após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente do imunizante aplicado, pode comparecer a um dos polos para receber a dose adicional (terceira dose).

Dose adicional para pessoas imunossuprimidas (sem agendamento)

Pessoas com alto grau de imunossupressão, com pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente do imunizante aplicado, também podem ir a um dos polos para a dose adicional.

São pessoas com imunodeficiência primária grave, em quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, vivendo com HIV/Aids, uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias, uso de drogas modificadoras da resposta imune – Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe), Auto inflamatórias, doenças intestinais.

Dose adicional para profissionais da saúde (sem agendamento)

Apresentar documento com foto, carteira do conselho de classe e documento que comprove o vínculo empregatício (carteira de trabalho, último holerite). Levar comprovante de vacinação. A vacinação está disponível aos trabalhadores da saúde com pelo menos seis meses (180 dias) após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente do imunizante aplicado.

Endereços

Polo 2 – Arena Barueri

De segunda a sexta (exceto feriado e ponto facultativo), das 8h às 17h. Av. Pref. João Vilallobo Quero, 1001 – Jd. Belval

Polo 4 – Centro de Eventos

De domingo a domingo (inclusive pontos facultativos e feriados), das 8h às 17h. Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jd. Tupanci.

UBS que fazem agendamento depois que o polo Ginásio do Parque dos Camargos foi fechado

UBS Armando Gonçalves de Freitas

Rua Padre Cícero Romão Batista, 271 – Parque Imperial.

UBS Dr. Adauto Ribeiro (em reforma)

Atendimento será transferido provisoriamente para a UBS Benedicta Carlota (av. Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 483 – Jd. Silveira).

UBS Edini Cavalcante Consoli

Rua João Cabral de Melo Neto, s/nº, Jd. Tupan.

UBS Hélio Berzaghi

Av. Marginal Direita nº 486 – Jardim Paulista/Votupoca.

UBS Julio Lizart

Rua Orinoco, 137 – Vale do Sol.

UBS Vince Nemeth

Rua Manoel Moreira, nº 165 – Jardim Audir / Silveira.