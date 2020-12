Barueri – “Fique Sabendo”: sábado haverá ação com testagem rápida de HIV e sífilis no CTA

Foto: Robinson Alvarenga/ Secom

O Dia Mundial de Combate à Aids é celebrado em 1º de dezembro. No Brasil a data é comemorada desde 1988, um ano após o dia ser fixado pela Assembleia Mundial da Saúde. O objetivo é alertar a todos sobre essa doença por meio de diversas ações.

Em Barueri, o Programa IST / Aids e Hepatites Virais, por meio da campanha “Fique Sabendo”, irá realizar testes rápidos de HIV e sífilis no próximo sábado (dia 5 de dezembro), das 8h30 às 15h30, nas dependências do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), que fica na avenida 26 de Março, 845, no Centro (ao lado da Farmácia Municipal).

O teste rápido sai em apenas 15 minutos e proporciona que as pessoas saibam seu estado sorológico e, se for o caso, iniciem o tratamento quanto antes. Com o acompanhamento adequado, a sífilis tem cura. Já no caso do HIV, um tratamento precoce possibilita que a pessoa tenha uma vida normal.

“Entendemos que uma pessoa tratada logo no início do diagnóstico não adoeça de Aids e possa diminuir sua carga viral. Nesses casos, a pessoa fica com seu status sorológico indetectável e terá mais saúde e não transmitirá o vírus, quebrando a barreira de transmissão”, explica Reinildo Souza, coordenador do Programa IST/Aids no município.

Reinildo faz questão de destacar a importância de todos se submeterem ao teste rápido periodicamente. “Oportunizando o tratamento adequado e precoce a quem precisa, estaremos prevenindo a transmissão do vírus e garantindo a qualidade de vida da pessoa infectada”, diz.

Além dos testes rápidos, que são realizados em local privado e com total sigilo, a equipe também irá distribuir preservativos e material informativo.

Teste rápido na rede

A ação do próximo dia 5 busca alertar a população sobre a importância dessa campanha, mas os testes rápidos estão disponíveis o ano inteiro para quem quiser, tanto no CTA quanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Ele é gratuito, assim como o tratamento, oferecido de forma integral na rede de saúde, inclusive com atendimento por equipe multidisciplinar aos casos reagentes.