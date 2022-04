Barueri – Fundo Social recebe doações o ano inteiro para o Bazar Estrela Guia

Foto: Ricardo Santos/ Secom

O Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, de Barueri, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), pede doações de itens para o Bazar Permanente Estrela Guia com o objetivo de arrecadar fundos para a Campanha do Agasalho 2022.

O Bazar Permanente é uma oportunidade para quem quiser adquirir produtos de qualidade a preços populares. E para quem gosta e quer ajudar, pode contribuir com a doação de itens que estejam em bom estado, como eletrônicos, roupas, calçados, tapetes, acessórios, bijuterias, brinquedos, utensílios domésticos, artigos de decoração, quadros, tapetes dentre outros. A equipe vai até você para retirar as doações.

“Tudo que nos é enviado de doação nós vendemos aqui no Bazar Permanente do Fundo Social. Com esses recursos, custeamos muitos projetos do Fundo Social, como também fazemos a Campanha do Agasalho. O inverno está iniciando e nós estamos precisando. Então, se você tiver na sua casa roupas, calçados, utensílios domésticos em bom estado e que você não utilize mais, entre em contato conosco que nós vamos retirar. Assim, poderemos comprar agasalhos novos pra atender as famílias vulneráveis do nosso município. Contamos com ajuda de todos vocês!”, declara Sônia Furlan, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Como doar

A doações podem ser entregues na sede de Sads, que fica na avenida 26 de março, 1125, no Jardim São Pedro. Mas, para quem não pode levar a doação, não se preocupe, a equipe da Sads faz a retirada mediante agendamento. Basta ligar para 4199-2818.

Campanha do Agasalho 2022

O valor arrecadado por meio das vendas dos artigos no bazar será utilizado, especialmente, para a compra e a confecção de agasalhos novos que serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social durante a Campanha do Agasalho deste ano.

Bazar Permanente

O Bazar Estrela Guia, desde o ano passado, funciona de forma permanente sempre às terças e as quintas-feiras, das 9h às 16h, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Lá, além de encontrar vários produtos em perfeito estado e a preços acessíveis, você contribui com outras diversas ações do Fundo Social de Solidariedade.

