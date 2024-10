Barueri – Meu Futuro abre inscrições para 27 cursos gratuitos até o dia 30 de outubro

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), por meio do Programa Meu Futuro, está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos na modalidade on-line até o dia 30 de outubro. Para se inscrever clique AQUI.

O Meu Futuro é um dos maiores programas de capacitação profissional da região e está na 37ª fase com a oferta de 27 cursos com duração de 40 horas cada (exceto o de Excelência no Atendimento ao Cliente, que tem 100 horas).