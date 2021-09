Barueri – Idosos com mais de 90 anos já podem tomar terceira dose

Foto: Karina Borges/Secom

Os idosos dessa faixa etária (mais de 90 anos) que tiverem completado o esquema vacinal há seis meses ou mais podem comparecer das 8h às 17h nos polos situados na Arena Barueri (avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1001 – Jardim Belval); no Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos (Alameda Antuérpia, 119 – Recanto Phrynea); e, no Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci).

Drive-thru no Centro de Eventos

Pessoas com mobilidade reduzida poderão tomar a vacina em esquema de drive-thru (no qual o profissional aplica o imunológico no paciente dentro do carro), disponível apenas no polo do Centro de Eventos.