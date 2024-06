Barueri – Idosos celebram mudança para novo prédio e recebimento de agasalhos

Foto: Ana Carolina Guice/Secom

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que recebem cuidados especializados da gestão municipal, celebraram a mudança para a nova sede da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), “Lar do Idoso”, na rua José Maria Balieiro, na Aldeia de Barueri.

Construída pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, a nova unidade, gerida pelo Grupo Vida Brasil, está em funcionamento desde a primeira semana de junho. No entanto, a entrega oficial do moderno prédio só aconteceu na segunda-feira, dia 17, com a presença de autoridades e distribuição de agasalhos pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Estou muito feliz. O prédio é muito bonito, amplo e higienizado. Fantástico trazer a gente para cá. Entrei aqui e achei um lugar de primeiro mundo. Considero como minha casa. Não sei o que seria de mim, se eu não fosse acolhida por pessoas que cuidam bem da gente. Que se preocupam com o nosso bem-estar físico e psicológico”, agradeceu Jane Silva Tesche, 68 anos, uma das residentes felizes com o novo espaço. “A convivência é excelente”, completou.

A nova sede da ILPI abrigará 54 idosos no total. No novo prédio, eles contam com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada com cuidador, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista e cozinheiro. Atualmente, a unidade atende 46 idosos, sendo que 42 deles vieram transferidos do antigo prédio que funcionava na rua das Orquídeas, no Jardim Flórida (Bairro Califórnia). Na Aldeia, a nova ILPI terá 106 profissionais – trinta a mais do que no antigo prédio. “Proporcionalmente, ampliamos o quadro de funcionários de acordo com o número de idosos que vamos atender”, explicou a coordenadora do Grupo Vida Brasil, Madalena Bulgari.

Novas instalações

A ILPI visa proporcionar ao residente maior autonomia e independência na realização das atividades do dia a dia, estimulando a convivência e possibilitando que os idosos possam desfrutar de atividades oferecidas nas dependências do novo espaço.

O prédio tem bloco único de três pavimentos (piso térreo, primeiro e segundo andares), com 4.260,22 m² de área construída em terreno de 5.035,00 m². Foi erguido ao lado dos CAPS (Centros de Assistência Psicossocial: Infantojuvenil – Trilha; Adulto – Estação; e AD – Álcool e Drogas).

No piso térreo está a recepção, sala para fisioterapia, área administrativa, cozinha e refeitório, área de convivência e jardins internos. O primeiro pavimento tem dormitórios masculino e feminino, banheiros acessíveis para pessoas dependentes e semidependentes, central de enfermagem, consultório odontológico, área de convivência, solário, varanda, espaço ecumênico, copa para distribuição e refeitório de funcionários.

O segundo (último piso) conta com outros dormitórios masculino e feminino, banheiros acessíveis para indivíduos independentes, consultório médico, central de enfermagem, área de convivência e terraço amplo. O prédio tem ainda 15 vagas para estacionamento.

Valorizando o envelhecimento

No Lar do Idoso, os serviços prestados aos residentes têm como foco a saúde física e mental, serviço social, lazer recreativo, cultural e esportivo e ações socioeducativas visando promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania do idoso, valorizando o envelhecimento e a qualidade de vida.

“Estávamos num prédio que na verdade era adaptado. Hoje não. Este projeto foi todo planejado, conforme a legislação pede, seguindo todos os critérios. Trabalho há 20 anos como gestora desta área e não conheço nenhuma ILPI pública como esta. Nem mesmo as entidades particulares têm unidades assim. São poucas neste padrão de construção e de atendimento superdiferenciado. É nítido o investimento de Barueri no idoso”, destacou Madalena, ressaltando que a equipe como um todo se sente orgulhosa com a nova estrutura e o trabalho desenvolvido. “É uma satisfação enorme ter mais recursos para continuarmos esse serviço com qualidade”.

Ingresso na ILPI

O ingresso do idoso ou da idosa em situação de vulnerabilidade social no novo ILPI é feito depois de uma avaliação, caso a caso, para decidir quem poderá residir no novo espaço. Qualquer munícipe pode se inscrever e entrar na lista de demanda, mas acaba sempre sendo priorizado o idoso mais vulnerável (social ou que sofreu violência doméstica), sem suporte familiar.

Agasalhados

Acomodados em seu novo lar, os idosos ficaram felizes também por terem recebido cobertores, pijamas, tocas e meias – materiais novos entregues pelo Fundo Social de Solidariedade de Barueri e outras autoridades presentes. “Eles recebem todos os anos, mas já têm uma assistência constante da Prefeitura. A campanha é o momento em que os idosos gostam de ver a primeira-dama, Sônia Furlan, ser cumprimentados por ela, que costuma visitá-los e entregar os agasalhos pessoalmente. Os idosos adoram ser valorizados”, explicou a coordenadora.

Arleno Marques – 18/06/2024