Barueri implementa Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Foto: Secom Barueri / Legenda: Prefeito Rubens Furlan fala ao final do evento

No dia 23, Barueri lançou oficialmente o Programa Municipal de Implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), com o propósito de articular ações que cumpram na cidade as metas propostas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A ideia é agir localmente para gerar mudanças globalmente. Os ODS formam um apelo universal da ONU para erradicar a pobreza, proteger o planeta e assegurar a paz e a prosperidade de todas as pessoas igualmente.

A solenidade, que aconteceu no Centro de Eventos, foi amparada pelo Programa Barueri Sustentável e contou com a presença de autoridades municipais, como o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, o vice-prefeito e secretário de Obras, Beto Piteri, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, a deputada federal, Bruna Furlan, além de secretários municipais, vereadores e imprensa.

As apresentações, criadas pela Secretaria de Comunicação de Barueri (Secom), foram compostas por vídeos sobre os ODS, desde quando ainda eram os ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que tiveram início no ano 2000), reforçando o papel de todos no combate à pobreza e às desigualdades sociais. Em Barueri, a iniciativa foi formalizada com a Lei Municipal 2.603, de 24 de abril de 2018, de autoria do vereador Reinaldo Campos, sobre a adoção da Agenda 2030 no município e a instituição da Comissão de Sustentabilidade, que discursou e ressaltou o papel na municipalidade na redução das desigualdades. Vídeos e apresentações musicais explicitaram a importância da causa e emocionaram a plateia.

A assinatura do Acordo de Cooperação 03/2021 foi realizada pela Prefeitura junto ao Instituto Artesano para o Desenvolvimento Sustentável, parceiro nessa empreitada e representado por Monica Picavêa, que também falou sobre esse comprometimento que será assumido pela municipalidade. “Hoje, no final desse evento, o prefeito assina esse compromisso, se engajando com Nova Iorque também, para que todos esses objetivos sejam contados, sejam contabilizados, pra que a gente possa contar essa história tão bacana de sucesso de Barueri pro mundo, e isso já está acontecendo”, relata Mônica. O mesmo termo foi assinado pelo prefeito de Nova Iorque.

Compromisso de todos

O secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Marco Antônio de Oliveira – o Bidu – fez uso da palavra, dizendo que todas as Secretarias têm de trabalhar em conjunto para o alcance desses objetivos que resultam em benefício para todos e garantem um futuro à humanidade. “A Secretaria de Meio Ambiente está em todas as secretarias, o meio ambiente está em todas as pastas. Nós temos que tratar muito bem o meio ambiente”, reforçou Bidu, que também é biólogo.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Beto Piteri, deu exemplos de como esse trabalho já vem sendo feito em Barueri há décadas, desde quando eram Oito Objetivos, e que os resultados já estão aparecendo. “São os objetivos que os homens públicos têm de ter. Todos esses objetivos, os 17, nós já estamos trabalhando em todos eles, nós já estamos conquistando a melhoria da vida de cada cidadão barueriense, com ações que refletem na vida de nossa região, na vida do nosso país”, disse Piteri.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, grande defensora da causa desde as primeiras iniciativas, foi homenageada pela Secom. O jovem Nicholas Nunes, integrante do programa social ReNascer, idealizado pela primeira-dama, compôs uma música, que foi transformada em um bonito clipe e que emocionou a todos. Muito emocionada, Sônia falou sobre a necessidade de olhar para os mais necessitados e garantir que todas as pessoas tenham uma vida digna. “Que nós tenhamos esse mesmo olhar para todos esses objetivos, que são muito mais específicos. A gente vê uma preocupação mundial, de líderes importantes com os quais a nossa cidade se junta agora e a erradicação da pobreza continua no primeiro lugar, porque é direito do cidadão viver com o mínimo que o garanta existir com dignidade”, declarou.

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, encerrou o evento reforçando o engajamento com a prosperidade e a satisfação dos moradores do município e garantindo que sua equipe e os servidores estão comprometidos com esse trabalho. “Eu tenho o compromisso de promover o bem-estar social do meu povo, eu vejo essas ODS aqui, a maioria nós cumprimos, e vamos continuar perseguindo isso. Essa é uma missão minha, dos meus secretários, dos vereadores, de todos os funcionários que se dedicam à causa pública. Somos todos nós”, ressaltou.

ODS e Agenda 2030

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como o próprio nome já diz são, 17 objetivos e 169 metas que fazem parte da Agenda 2030, adotada por 193 Estados-membros em setembro de 2015 e implementada em janeiro de 2016), da Organização das Nações Unidas (ONU). A meta é que eles sejam alcançados até 2030 na Agenda em escala global.

Barueri já vem seguindo a iniciativa e adotou a Agenda 2030 tendo como missão articular entidades da sociedade civil para promover e disseminar tanto a Agenda 2030 quantos os ODS. O grupo realiza encontros mensais. Os interessados em se voluntariar podem encaminhar e-mail para odsbarueri.sp@gmail.com.