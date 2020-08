Barueri inaugura no dia 3, um Novo Centro de Especialidades

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Mais uma grande obra na área da Saúde está sendo entregue à população de Barueri. Trata-se do Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta, construído na região central, entre a avenida Henriqueta Mendes Guerra e as ruas Benedita Guerra Zendon e Santa Úrsula, local onde antes ficava o laboratório e o SAE (Serviço de Atendimento Especializado). A inauguração será no dia dia 3 de agosto.

Os mais de 6 mil metros quadrados de área construída passam a acolher o até então Ambulatório de Especialidades, ligado à Coordenadoria de Atenção Especializada à Saúde. Com espaço muito mais amplo, quase o triplo do Ambulatório, infraestrutura completa e totalmente acessível, o novo Centro de Especialidades permitirá a ampliação de serviços médicos no município, já que agora conta com 66 salas só de consultório, 30 a mais do que no prédio atual, além de área administrativa, auditório para atendimentos em grupo e eventos, estacionamento para funcionários, dentre outros.

Nesta semana a equipe começou a fazer a mudança. Atualmente o serviço conta com 30 especialidades médicas, dentre adulto e infantil, cujas vagas são preenchidas mediante encaminhamento feito pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A nova estrutura permitirá a chegada de mais especialistas futuramente, além de um atendimento ainda melhor à população.

“Com um espaço físico maior não teremos problema de oferta de consultórios para atendimento médico, porque tivemos alguns problemas de contratação de mão-de-obra por não termos mais espaço, não termos consultórios em determinados horários”, explica a coordenadora da unidade, Juliana Pinto Pacheco.

Feliz com o novo e melhorado espaço, Juliana aponta alguns diferenciais da nova estrutura. “Teremos uma sala a mais de oftalmologia, duas salas a mais de otorrino, uma sala muito maior de pequenos procedimentos, como biópsia e outros, teremos auditório para atendimentos em grupo, que não tínhamos, salas de pré e pós-consulta, medicação, tudo sendo feito dentro da legislação atual e com as devidas separações. É um centro médico modelo”, garante a coordenadora.

Além do Centro de Especialidades, a obra também inclui a nova UBS Central, a 20ª do município, que entrará em funcionamento em breve. “É um orgulho e uma honra atender a mais um anseio da população barueriense de forma tão grandiosa, porque é isso que esse Centro de Especialidades representa. Ele reúne o que há de mais moderno e avançado e certamente marcará mais um grande salto na medicina especializada dessa cidade”, comemora o secretário de Saúde, Dionisio Alvarez Mateos Filho.

História de uma saúde que não para de crescer O novo Centro de Especialidades é um bom retrato de como Barueri tem investido cada vez mais na saúde ao longo dos anos. Antes do Ambulatório de Especialidades havia o chamado CS1 (Centro de Saúde 1), que contava com algumas especialidades médicas distribuídas em módicas 12 salas de consultório. Era uma unidade mista, cujos serviços eram fornecidos parte pela Prefeitura e parte pelo Estado.

Entre 1991 e 1993, com a construção do então Sameb (hoje Pronto-Socorro Central), o serviço passou a ser prestado no térreo do novo prédio, dando origem ao Ambulatório de Especialidades, gerido 100% pelo município e com maior oferta de especialistas que foram chegando gradualmente.

Com o crescimento da demanda, em 2006 a Prefeitura construiu um prédio exclusivo para o Ambulatório, ao lado da Farmácia Municipal, que acolheu o serviço até agora, quando dá um novo salto ao transformar-se em um centro de atendimento especializado ofertando à população um atendimento médico cada vez mais digno e completo, que cresce junto com sua cidade.