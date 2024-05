Barueri informa: Eleitor tem até o dia 8 para tirar ou transferir o título presencialmente

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Em Barueri, a regularização deve ser feita pessoalmente em um dos dois cartórios eleitorais (Zonas Eleitoras – ZE 199ª e 386ª), que funcionam no Fórum “Desembargador Breno Caramuru Teixeira”, no Jardim dos Camargos (rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 110 – telefone: 4163-1601 ) , também chamado de Fórum da Comarca de Barueri II. Neste final de semana, inclusive, sábado (4) e domingo (5), haverá plantão das 11h às 17h, e o atendimento será feito por ordem de chegada. Recomenda-se, entretanto, chegar até 16h.

Devem regularizar o título de eleitor quem precisa atualizar ou corrigir dados do documento, incluir o nome social, transferir o domicílio eleitoral e trocar o local de votação. É ainda possível também fazer o alistamento eleitoral (tirar o primeiro título), mas nesse momento apenas de forma presencial. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência recente. Para as pessoas do gênero masculino maiores de 18 anos também é necessário apresentar o certificado de quitação do serviço militar. Nesta reta final de fechamento de cadastro o autoatendimento não está mais disponível para nenhum serviço. Nos dias, 6, 7 e 8 de maio os cartórios atenderão das 9h às 17h.