Barueri inicia vacinação contra Covid-19 para idosos de 74 anos

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Além da retomada da imunização contra a Covid-19 em pessoas com 75 anos ou mais em Barueri desde a última sexta-feira (dia 12), graças a chegada de 1.900 doses da CoronaVac, o município iniciou também, a partir deste domingo (dia 14), a aplicação nas pessoas com 74 anos.

É necessário fazer agendamento para que haja maior controle com relação ao estoque de vacinas disponíveis e também para uma melhor distribuição nos seis polos, evitando aglomerações.

O agendamento pode ser feito via APP Saúde Barueri, disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos; pelo call center (somente a partir de segunda-feira, 15), por meio do número (11) 4349-0600; pessoalmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência (em dias úteis); e também pelo Portal da Saúde, no endereço https://saudeportalcidadao.barueri.sp.gov.br/. O agendamento permanecerá aberto até que haja vacinas disponíveis.

Idosos acamados podem solicitar vacinação em domicílio por meio do e-mail agendavacinacovid@barueri.sp.gov.br.

Barueri criou seis polos de vacinação em diferentes locais da cidade para facilitar a locomoção e para que haja uma melhor distribuição de pessoas, evitando aglomeração. Os polos funcionam de domingo a domingo das 7h30 às 18h.

Vacinômetro

Até o dia 11 de março Barueri já tinha vacinado 20.813 pessoas do grupo prioritário. Desse total, 14.560 foram para primeira dose, enquanto 6.253 foram para segunda dose.

Desde que a campanha começou, o município recebeu um total de 24.412 vacinas, dentre CoronaVac e AstraZeneca / Oxford.