Barueri inicia vacinação da quarta dose para idosos na segunda-feira, acima de 80 anos

Foto: Júnior Holanda/ Secom

A queda no número de óbitos na pandemia da Covid-19 desde o início das ações de imunização é demonstração de que a vacina salva vidas. Assim, seguem os esforços para que a cobertura vacinal seja a mais ampla possível. A partir desta segunda-feira (21 de março) Barueri vai iniciar a aplicação da quarta dose para a faixa etária acima dos 80 anos, seguindo a determinação da Secretaria Estadual de Saúde.

A vacinação da quarta dose aos idosos vai acontecer em todas as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira das 10h às 16h, e no Centro de Eventos, de domingo a domingo das 8h às 17h. Não é necessário agendamento, mas a pessoa deve levar documento de identificação e comprovante vacinal das doses anteriores.

Proteger público mais suscetível às complicações

Até agora, a quarta dose era ministrada apenas em pessoas com imunossupressão, mas o governo estadual anunciou nesta quinta-feira (17 de março) o reforço para todos os cerca de 900 mil moradores de São Paulo com 80 anos ou mais. As estimativas apontam para cerca de 3,2 mil moradores de Barueri na faixa etária acima dos 80 anos.

A recomendação para tomar a quarta dose é que a pessoa aguarde quatro meses após ter recebido a terceira dose. Os índices da cobertura vacinal na primeira, segunda e dose adicionais para aqueles acima de 70 anos são altos (166%) se comparados com as demais faixas etárias. Mesmo assim é importante tomar a quarta dose, pois trata-se da população com as maiores taxas de incidência e letalidade da doença.

As restrições para tomar a vacina são para os idosos com histórico de reação alérgica grave, como anafilaxia, após terem tomado a dose anterior ou a qualquer componente de sua fórmula.

O Centro de Eventos fica na avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci.