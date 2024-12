Barueri dá início ao Natal Encantado com shows e atrações especiais

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), prepara uma experiência mágica para o fim de ano com o tradicional Natal Encantado. A programação especial tem início neste dia 7 de dezembro, trazendo ao público atrações em dois espaços da cidade: o Boulevard Central e a área em frente ao Ginásio José Corrêa.

Árvore de Natal

No dia 7 de dezembro, sábado, às 19h, o Boulevard Central será palco da abertura oficial do evento com o aguardado acendimento da árvore de Natal, um momento especial que promete encantar toda a família. Na sequência, às 20h30, o renomado Maestro João Carlos Martins, com a Orquestra Bachiana Filarmônica, sobe ao palco para uma apresentação que promete emocionar o público com repertório que passeia por composições de Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, dentre outros nomes da música clássica.

Grandes shows na frente do Ginásio Poliesportivo José Corrêa

A partir do dia 8 de dezembro, domingo, o Natal Encantado continua com uma série de shows ao vivo de grandes artistas da música brasileira em frente ao Ginásio José Corrêa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro Novo). Nessa noite é a roqueira Pitty que agita com seus grandes sucessos.

A programação também contempla gêneros musicais como MPB, samba, pop e forró, garantindo diversão para públicos de todas as idades. Confira a programação completa a seguir:

08/12, às 20h30: Pitty

11/12, às 20h30: Luana Prado

12/12, às 20h30: L7nnon

13/12, às 20h30: Xand Avião

14/12, às 20h30: Diogo Nogueira

15/12, às 20h30: Pedro Sampaio

18/12, às 20h30: Roupa Nova

19/12, às 20h30: Zé Vaqueiro

20/12, às 20h30: Belo

21/12, às 20h30: Matheus Fernandes

22/12, às 20h30: Duda Beat