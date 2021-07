Barueri – Início das obras do Parque da Juventude, o maior espaço de lazer e de esportes de toda a região oeste da Grande São Paulo.

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Mais do que uma nova opção de espaço verde na região da Chácara Marco para relaxar e aproveitar com a família, o Parque da Juventude é fruto de um projeto inovador, cujo conceito irá revolucionar tudo o que se conhece em termos de lazer. Assinada pelo arquiteto Benedito Abbud, a obra representa o maior espaço de lazer e de esportes de toda a região oeste da Grande São Paulo. Uma cidade com vastidão em áreas verdes e opções de lazer é uma cidade mais viva e feliz. Barueri preenche esse requisito e isso vai se consolidar ainda mais quando o novo Parque da Juventude estiver pronto.

Os 170 mil metros quadrados de área abrigarão bem mais do que as tradicionais pistas de caminhada e de ciclismo, mas também de skate. Outras novidades serão as praças de crossfit, streetball e a tão esperada praça molhada, com elementos que esguicham água e certamente farão a alegria da criançada nos dias ensolarados. Para compor esse clima tropical não poderá faltar uma praia de areia com um grande e bem equipado playground.

Os apaixonados por esportes terão até dificuldade de escolher, já que o local terá campo de futebol, quadra de tênis, três quadras poliesportivas e duas quadras de vôlei de areia.

A infraestrutura inclui ainda, além das áreas administrativas, sanitários e guaritas, espaços com pórtico, palco para shows, cobertura multiuso, sala verde, docas, lanchonete e área para food trucks.

Preservação e sustentabilidade

Localizado entre as avenidas Marco e Antônio Furlan, a Rua Tilápia e a Estrada dos Romeiros, o Parque da Juventude trará muita valorização a toda região. A arquitetura e o paisagismo locais têm muito a ganhar com o empreendimento público, principalmente, porque segue todos os princípios de sustentabilidade e garante a preservação do meio ambiente, pois fica próximo ao leito do rio Tietê.

“É um presente de 170 mil metros para a população, em uma área que vai ficar totalmente urbanizada. Com o parque nós vamos preservar a vegetação, como as árvores nativas que já existem aqui”, destaca o secretário de Obras de Barueri e vce-prefeito Beto Piteri.

Para complementar, o Parque Linear, outra grande obra verde que está sendo construída pela Prefeitura, terá integração com o Parque da Juventude, conforme frisa Piteri: “e ainda vamos integrar com o Parque Linear, que vai fazer uma ligação direta aqui no Parque da Juventude, que vem lá da Aldeia de Barueri. É um projeto grande”.

As obras do novo parque tiveram início no dia 19 de maio. O prazo total para execução dos serviços é estimado em 730 dias.