Barueri – Inscrições para o Bolsa Trabalho, com auxílio de R$ 540 por mês, vão até 17 de junho

Foto: arquivo

O programa “Bolsa Trabalho”, do governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas até o dia 17 de junho. Barueri, por intermédio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), tem 360 vagas disponíveis. O programa tem duração de cinco meses, conta com uma bolsa auxílio de R$ 450,00, mais R$ 90,00 como complementação de cesta básica. A iniciativa também oferece curso de qualificação, seguro contra acidentes e atividades de trabalho.

As inscrições devem ser feitas pelo site Bolsa do Povo. Ao acessar, o interessado deverá ir até o ícone “Bolsa Trabalho”, preencher o formulário e anexar a documentação exigida (RG, CPF, CTPS, Comprovante de Residência). Os candidatos podem buscar auxílio para a efetivação do cadastro na própria Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, por telefone (4161-7777) ou presencialmente, das 9h às 16h. A Secretaria fica na Alameda Araguaia, 921, em Alphaville.

O programa tem por objetivo promover atividades que permitam a recolocação profissional no mercado de trabalho, assim como fornecer qualificação e renda para quem está em situação de vulnerabilidade social. As atividades do trabalho são feitas em órgãos públicos durante quatro horas diárias, cinco dias por semana. Neste período estão incluídas a participação em atividades junto à comunidade ou nos órgãos públicos, bem como a realização do curso de qualificação.

Para se inscrever no programa, o candidato deve:

1. Estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente;

2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data de inscrição;

3. Residir, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, no Estado de São Paulo;

4. Integrar núcleo familiar com renda per capita de até meio salário-mínimo e que não tenha outros membros beneficiários do mesmo auxílio.

Entre os cursos de qualificação disponíveis para os interessados em participar do Bolsa Trabalho estão os de gestão administrativa e de pessoas, rotinas e serviços administrativos, secretariado e recepção, EJA (para quem possui o curso fundamental incompleto), entre outros.