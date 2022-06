Barueri – Junho vermelho: Banco de Sangue pede doação dos tipos negativos

Foto: Secom

Junho é marcado pelas tradicionais festas juninas e a chegada do inverno, mas o mês também ganhou espaço para lembrar a importância da doação de sangue através da campanha Junho Vermelho.

Aderida pelo município de Barueri desde 2017, pela lei municipal 2.499, a campanha Junho Vermelho integra o calendário oficial de eventos da cidade com o objetivo de sensibilizar a população sobre o ato de doar.

O hemocentro de Barueri, gerido pela Fundação Pró-Sangue, que funciona dentro do Hospital Municipal Dr. Francisco Moran (HMB) opera com o estoque em baixa para os tipos sanguíneos negativos (A-, B-, AB-, O-). A doação pode ser feita mediante agendamento, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. Clique AQUI para agendar.

Critérios de doação

O doador deve ter entre 16 e 69 anos de idade, estar em boas condições de saúde, descansado e pesar mais de 50 quilos. Também é recomendado evitar o consumo de alimentos gordurosos no período de quatro horas que antecedem a doação e de 12 horas no caso de ter consumido bebidas alcoólicas. É necessário apresentar documento original com foto.

Doar sangue é doar vida

O Brasil ainda é o país que menos doa sangue no mundo. Menos de 2% da população brasileira doa sangue anualmente. Portanto, vale lembrar que doar sangue é rápido e seguro e esse gesto pode salvar milhares de vidas. Cada bolsa de sangue de 450 ml pode ajudar até quatro pessoas. Essa bolsa ainda pode ser fracionada em plasma, hemácias ou glóbulos vermelhos, plaquetas e crioprecipitado. Essas estruturas do sangue são designadas para cada patologia. No caso das plaquetas, por exemplo, são destinadas para tratar hemorragias ou em concomitância com quimioterapia nos pacientes oncológicos.

O Banco de Sangue de Barueri fica no piso térreo do HMB, situado na rua Ângela Mirella, 354, Jardim Barueri. Este posto de atendimento só recebe as doações após o agendamento no link informado. Consulte o site da Pró-Sangue ou ligue para (11) 4573-7800.