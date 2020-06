Barueri – Junho Vermelho:Banco de Sangue do HMB viabiliza doação com hora marcada

Imagem: Fundação Pro Sangue

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue (14/6), o Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) ressalta a importância da doação e destaca alguns protocolos necessários devido à pandemia.

O Banco de Sangue do HMB reabriu as portas no início do mês de junho após algumas adaptações para garantir a segurança do doador e dos funcionários. Com disponibilização de álcool gel e uso obrigatório de máscaras, agora é imprescindível fazer o agendamento de dia e horário da doação, no site da Fundação Pró-Sangue (www.prosangue.sp.gov.br), a fim de evitar aglomeração e respeitar a distância mínima de 1,5m entre as pessoas.

“Além da Covid-19, outras demandas continuam acontecendo, como acidentes automobilísticos, cirurgias cardíacas, infecções e tratamento de câncer. Todos esses casos necessitam de algum hemoderivado: plasma, plaquetas, hemácias ou crio”, esclarece Marcelo de Freitas, médico responsável pelo Banco de Sangue do hospital, que alerta para sintomas gripais, por exemplo, tosse e febre, que inviabilizam o processo neste momento.

Para realizar a doação é preciso estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos – menores de idade precisam apresentar autorização assinada pelo responsável e maiores de 60 anos já devem ter feito uma doação anterior; pesar no mínimo 50 kg; ter dormido pelo menos seis horas; estar alimentado e apresentar documento original com foto recente na hora da doação. Em relação ao novo coronavírus, se houve contato com pessoas infectadas é fundamental aguardar 15 dias para realizar a doação e se ocorreu contaminação, 30 dias.

O Banco de Sangue da unidade está localizado no piso térreo e funciona de segunda a sexta-feira, entre 8 e 16h. Para esclarecimentos e dúvidas, existe a possibilidade de entrar em contato pelo telefone (11) 2575-3375 ou acessar o site da Fundação Pró-Sangue.

Junho Vermelho

Em Barueri, a lei municipal 2.499, de 9 de março de 2017, instituiu no calendário oficial da cidade o mês Junho Vermelho, dedicado à campanha de incentivo à doação de sangue.