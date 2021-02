Barueri lidera o último ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios e o Alpha Square Mall é modelo de crescimento em meio à crise

Shopping localizado no coração de Alphaville amplia mix com novas lojas de diversos segmentos, e vem atraindo empreendedores que buscam por oportunidades para investirem na região e qualidade de vida.

A tensão causada pela pandemia fez com que milhões de brasileiros investissem no próprio negócio, batendo recorde de empreendedores. Segundo a Receita Federal, até dezembro de 2020 foram registrados 11,2 milhões de CNPJs, número 20% maior que o mesmo período de 2019. E esse cenário reflete diretamente no crescimento econômico global e regional.

Em levantamento recente realizado pela Urban Systems em território nacional, edição 2020, a região de Barueri aparece como líder no ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, tornando o município uma verdadeira vitrine para quem busca oportunidades para empreender.

Dados da prefeitura de Barueri indicam que há registradas 34.614 empresas na cidade, sendo 4.568 novidades cadastradas em 2020. Deste montante, um terço dos negócios, cerca de 11.109, está em Alphaville.

O Alpha Square Mall é um modelo inserido nesse contexto, durante o período de realização da pesquisa o mall esteve em negociação com lojas que inauguraram entre o final de 2020 e início deste ano.

Na contramão da crise, o shopping ampliou o mix de lojas, recebendo no empreendimento nove novas operações. Além disso, investiu no marketplace Alpha Square On, implementou o drive thru e expandiu o serviço de delivery.

“A região está ganhando cada vez mais destaque como um bom lugar para fazer negócios e ter qualidade de vida. E o shopping está numa localização estratégica, com acesso fácil, a caminho dos residenciais de Alphaville, em meio a um condomínio de office. Ainda assim, pratica o valor condominial 600% mais baixo em relação ao que se tem no mercado”, comenta Adriana Saad, empreendedora do shopping.

Durante o período de quarentena, o empreendimento conseguiu manter o faturamento dos lojistas entre 60% e 90%, um dos pontos que chamou atenção de novos investidores, e o que motivou o arquiteto Marco Herrera, proprietário da Design Dot, especializada em móveis e objetos de decoração, a escolher o Alpha Square Mall.

O empresário explica que a localização central em Alphaville, de fácil acesso aos residenciais, assim como o conceito diferenciado do empreendimento, com área ao ar livre e jardim, também foram determinantes para optar pelo mall. “No shopping, iniciamos um novo negócio, criamos uma marca e temos grandes expectativas, pois o mercado da região está em constante crescimento, tem uma excelente demanda por decoração de interiores e por objetos e móveis exclusivos. Temos tido um excelente feedback em relação aos nossos produtos por arquitetos e designers de interiores da região de Alphaville”, afirma Marco Herrera.

Outra marca que optou por investir no empreendimento foi a Ponto Literário, primeira loja conceito em parceria com a Editora Ciranda Cultural. “Escolhemos o Alpha Square Mall por ser um shopping diferente do convencional, com o jardim disponível para envolver e desconectar os apreciadores de boa leitura em meio ao vai e vem dos profissionais e empresários do office. A localização e o perfil do público também foram fatores importantes na hora de escolher o local”, explica Clecia Aragão, diretora e líder educadora da Editora Ciranda Cultural

Em 2021, a região de Barueri também prevê a instalação de novos hospitais e complexos residenciais, o que deve gerar ainda mais visibilidade, atrair novos moradores, impulsionar negócios e gerar novos postos de trabalho.

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre as operações presentes no empreendimento, os clientes encontram restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredi’s Steak House, doceria Cacau Show, Manuia SPA, Latam Viagens além de cafés, empório, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outros. Com arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-, além de um grande jardim central com teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.

