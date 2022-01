Barueri faz limpeza constante em bocas de bueiros

Foto: Secom

O acelerado aumento na produção de resíduos pode trazer consequências indesejáveis à comunidade. Em Barueri, a prefeitura mantém ligado o alerta de combate a enchentes, além de trabalhar constantemente para deixar a cidade cada vez mais limpa e bem cuidada.

Dentre as várias ações realizadas pela administração está a operação de limpeza de bocas de bueiros (bocas de lobo), por meio da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), que coletou 778 toneladas de resíduos em 2021 – número um pouco menor do que as 899 toneladas recolhidas no ano de 2020.

O serviço é realizado de forma geral em cada bairro, sendo 800 bocas de lobo visitadas diariamente em todas as ruas de Barueri. Na operação feita pelas equipes da SSM são coletados diversos tipos de resíduos, como areia, terra, sacos e copos plásticos, máscaras e vidros, dentre outros dejetos.

Coleta neste ano

Entre os dias 3 e 6 de janeiro deste ano, por exemplo, equipes da SSM coletaram 13.840 quilos de resíduos nas bocas de lobo no Jardim Silveira, Parque dos Camargos, Vale do Sol, Jardim Paulista, Jardim Maria Helena, Parque Viana e outros locais dos bairros do Silveira e Votupoca, conforme delimitação da Lei de Abairramento nº 1.709, de 17 de abril de 2008. Em média, foram recolhidos 4 quilos de lixo em cada boca de lobo.

Emergência

Os profissionais da Secretaria executam os serviços de limpeza de bocas de bueiros, diariamente, a partir das 7 horas. Mas, em período de fortes chuvas, as equipes são acionadas para atender ocorrências de forma emergencial.

Mais serviços

Além das bocas de lobo, o Departamento de Limpeza Urbana da SSM se preocupa com o visual da cidade e o bem-estar da população, retirando lixo, entulho de calçadas e realizando capinagem de mato.