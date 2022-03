Barueri – Mulheres fortalecidas: março tem agenda especial para elas

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher (celebrado em 8 de março), a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Mulher, preparou uma série de ações que serão realizadas durante o período de 3 a 31 de março. A programação traz temas sobre o combate ao machismo e à violência contra a mulher, empreendedorismo feminino, saúde da mulher e muito mais.

Os eventos são abertos ao público feminino, as interessadas só precisam comparecer, sem necessidade de inscrição. A programação conta com opções presenciais e virtuais.

A agenda começou com atividades voltadas à promoção de saúde e bem-estar, realizadas na quinta-feira (dia 3) com aulas de pilates aplicadas ao ar livre no Parque Municipal Dom José. Também aconteceu, de forma on-line pelas redes sociais da Secretaria da Mulher, uma live sobre Emagrecimento Consciente. Na tarde de sexta (dia 4), foi a vez da roda de conversa sobre Violência Doméstica na Associação Igualdade e Vida.

Além das ações virtuais e palestras, a Secretaria da Mulher (que fica na rua Sebastião Davino dos Reis, 756 – Vila Porto) oferecerá sessões de massagens, automaquiagem, aulas de zumba e muito mais.

Confira abaixo a programação completa:

Segunda-feira – 07/03

10h: Palestra presencial sobre Menopausa e Saúde da Mulher

Local: Secretaria da Mulher

Terça-feira – 08/03

9h às 16h: Feira Empreendedora

Local: Secretaria da Mulher

10h: Abertura – “Elas para capacitar, empoderar e inspirar”, com Bruna Furlan, Giani Cristina de Souza e Mikaele Gomes, criadora do Método Mulher Milionária

Local: Secretaria da Mulher

15h: Jazz Funk, com Monize Vieira

Local: Secretaria da Mulher

Quarta-feira – 09/03

9h às 16h: Feira Empreendedora

Local: Secretaria da Mulher

9h: Apresentação Hip Hop SAF

Local: Secretaria da Mulher

15h: Floorwork Parte I, com Carol Nitto

Local: Secretaria da Mulher

Quinta-feira – 10/03

9h às 16h: Feira Empreendedora

Local: Secretaria da Mulher

10h: Financeiramente em Paz!, com Cintia Gama

Local: Instagram @mulherbarueri

15h: Maternidade e Empreendedorismo, com Silmara Luz

Local: Instagram @mulherbarueri

Sexta-feira – 11/03

10h: Live: Violência Obstétrica, com Dra. Fabiana Rocha Paes, promotora de justiça, e Joana Rodrigues

Local: Instagram @mulherbarueri

14h: Live – Mulher e Sustentabilidade, com Lucimara Cunha, educadora ambiental

Local: Instagram @mulherbarueri

Segunda-feira – 14/03

10h: Live – Câncer de Mama – Na Saúde Sim, na Doença Não, com Patrícia Salomão, psicóloga

Local: Instagram @mulherbarueri

14h: Roda de Conversa – Como se Valorizar no relacionamento, com Maga Menezes

Local: Secretaria da Mulher

15h30: Chá de Empoderamento, com Grupo Empodera

Local: Secretaria da Mulher

Terça-feira –15/03

9h às 11h30 e 13h30 às 15h30: Atendimento – Massagem Relaxante

Local: Secretaria da Mulher

15h: Live – Tráfico de Mulheres, com Verônica Teresi e Dimas Dion

Local: Instagram @mulherbarueri

Quarta-feira – 16/03

9h às 11h30 e das 13h às 15h: Automaquiagem

Local: Secretaria da Mulher

10h: Live- Hipnoterapia, com Fernanda Afonso

Local: Instagram @mulherbarueri

11h: Zumba das Empoderadas, com Hellen Fogaça

Local: Secretaria da Mulher

14h: Floorwork Parte II, com Carol Nitto

Local: Secretaria da Mulher

15h: Live – Aromaterapia na Libido Feminina, com Dra. Sidnéia Ribeiro, biomédica e terapeuta

Local: Instagram @mulherbarueri

19h: Live – Menopausa, fim ou começo?

Local: Instagram @mulherbarueri e @drapatriciabretz

Quinta-feira – 17/03

10h: Gravidez na Adolescência, com Drª. Vera – Secretaria de Saúde de Barueri

Local: Secretaria da Mulher

14h: Direito Dela no Polle Dance, com Carol Vieira

Local: Instagram @mulherbarueri

15h: Palestra sobre Maternidade e Guarda Compartilhada, com Drª. Ana Lucia Dias e Sheila Gonzalez

Local: Secretaria da Mulher

Sexta-feira – 18/03

8h às 16h: Massagem relaxante, com Vânia Costa e Sergio de Almeida

Local: Secretaria da Mulher

14h: Empoderamento Feminino, com Neia Bastos

Local: Instagram @mulherbarueri

16h: Função do RH em sua empresa, com Lilian Gaino Dorighello e Cleusa Minute

Local: Instagram @mulherbarueri

Segunda-feira – 21/03

10h: Micropigmentação e Autoestima da Mulher, com Laudéia Lopes, esteticista

Local: Instagram @mulherbarueri

Terça-feira – 22/03

9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30: Massagem Relaxante, com Profª. Maria Ap. Alves

Local: Secretaria da Mulher

10h: Palestra sobre Autoestima e Sexualidade, com Eliane Dourado

Local: Secretaria da Mulher

Quarta-feira – 23/03

9h: Piquenique do Empoderamento Feminino – Roda de Conversa com as Mulheres do CRAS Engenho Novo

Local: Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Maria Tereza)

10h: Live – Hipnoterapia, com Fernanda Afonso

Local: Instagram @mulherbarueri

11h: Atuação do Serviço Social na Garantia dos Direitos da Gestante, com Rosângela Duarte, assistente social

Local: Instagram @mulherbarueri

12h: Como assumir o controle da vida financeira, com Giane Carvalho e Cleusa Minute

Local: Instagram @mulherbarueri

14h: Pobreza Menstrual, com vereadora Cláudia, Grupo Girl Up Talsila e Projeto Florescer

Local: Secretaria da Mulher

15h: Floorwork Parte III, com Carol Nitto

Local: Secretaria da Mulher

Quinta-feira – 24/03

10h: Violência Sexual contra Mulheres LGBT’s com Drª. Vanice Aparecida Alves

Local: Secretaria da Mulher

14h: Roda de conversa: Superação mulher no Esporte, com Erika Lemes Gabriel

Local: Instagram @mulherbarueri

15h: Elas no Poder, com Bruna Furlan e vereadoras

Local: Centro de Eventos (rua Sebastião Davino dos Reis, 672 – Vila Porto)

Sexta-feira – 25/03

10h: Mulheres Imigrantes e Refugiadas, com Carla Mustafá e Bruna Furlan

Local: Instagram @mulherbarueri

8h às 16h: Massagem relaxante, com Vânia Costa e Sergio de Almeida

Local: Secretaria da Mulher

Segunda-feira – 28/03

08h: Cross Training, com Luziene Sousa e Felipe Reis

Local: Secretaria da Mulher

14h: Casamento Infantil com Claudia Patricia Luna

Local: Instagram @mulherbarueri

Terça-feira – 29/03

9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30: Atendimento – Massagem Relaxante, com Profª. Maria Ap. Alves

Local: Secretaria da Mulher

14h: Mulheres Negras, com Roselaine – Movimento Vivas, Amanda – secretária da Seppir de Osasco e representante da UNEGRO – Barueri

Local: Secretaria da Mulher

14h: Assédio Moral e Sexual no Trabalho, com Ana Luisa Hickman, antropóloga, e a psicóloga Iara Boccato

Local: Instagram @mulherbarueri

Quarta-feira – 30/03

10h: Caminhada Mulher Saudável

Local: Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Maria Tereza)

Quinta-feira – 31/03

10h: Encerramento – mês das mulheres

Local: Secretaria da Mulher

