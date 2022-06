Barueri – ‘Música na Villa’ leva concerto gratuito instrumental da Família Lima no dia 23 de junho

Foto: Divulgação

Evento tem o objetivo de ampliar o repertório musical do grande público

O Centro de Eventos de Barueri (SP), à Av. Sebastião Davino dos Réis, 672 – Jardim Tupanci, recebe no dia 23 de junho, às 20h, o concerto gratuito “Família Lima Instrumental”.

O show é promovido pelo projeto Música na Villa, que está realizando uma série de concertos gratuitos com diferentes artistas pelo interior de São Paulo com o objetivo de ampliar o repertório musical do grande público. Retirada de ingresso é a partir de 20 de junho na secretaria do Centro de Eventos. “Lembrando que são ingressos limitados, respeitando a capacidade do teatro conforme normas vigentes”, informa Anderson Horácio, coordenador do projeto.

O local é acessível para PCD e o show contará com a participação de um intérprete de libras. “Além de promover o acesso à cultura, o projeto se coloca como um desenvolvedor do senso crítico, aguçando o interesse da população pela música instrumental e erudita, ainda tão pouco prestigiada pelo grande público do país”, pontua Anderson Horácio.

Apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, ‘Música na Villa’ é patrocinado pela empresa Klüber Lubrication e produzido pela AH7 Gestão Cultural em parceria com a Villa 7 Produções Culturais e conta com o apoio da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.