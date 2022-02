Barueri – Operação Verão garante segurança em dias chuvosos

Fotos: Secom

Durante o período de calor intenso e de chuvas torrenciais que ocorrem de dezembro a março causando alagamentos e transtornos a motoristas e pedestres, deixando o trânsito lento em dias e horários de muito movimento, para reduzir os transtornos e trazer mais segurança aos munícipes, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri (SSMU), por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), criou a Operação Verão.

Trata-se de um plano emergencial para os dias chuvosos que consiste no monitoramento de vias públicas mais suscetíveis a enchentes. Cerca de 50 profissionais atuam para amenizar os possíveis problemas.

De acordo com o Demutran, os pontos chamados de “viciados”, onde a ocorrência de alagamentos é mais constante, em Alphaville/ Tamboré, são: a avenida Piracema (em frente ao Shopping Tamboré) e seu trecho sob a rodovia Castello Branco, a alameda Araguaia (trecho do Tamboré), o cruzamento da alameda Araguaia com a avenida Tucunaré e a alameda Caiapós.

Em outros bairros, são: a avenida Dom Pedro II, a avenida 26 de Março (na altura do número 950), a avenida Henriqueta Mendes Guerra (na altura do número 1.020), a avenida Bariloche e a avenida José Dias da Silva com a avenida Aníbal Correia.

Os agentes do Demutran atuam monitorando as áreas mais críticas, garantindo a fluidez do trânsito e interditando áreas de risco durante as tempestades. Com essa abordagem mais direcionada são evitados diversos transtornos à população, conforme explica o encarregado setorial do Demutran, Johe Anderson Chouzende. “Durante a estação de chuvas, nossas ações nas vias municipais têm por objetivo principal: a proteção à vida, a redução de danos e sinistros e o auxílio aos usuários”, reforça.