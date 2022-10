Barueri – Outubro Rosa segue com série de ações na rede de saúde

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

São iniciativas focadas na conscientização e prevenção do câncer de mama e de colo do útero, complementadas por toda uma estrutura de encaminhamentos para identificar casos precoces (ou aqueles em estágio mais avançado).

Ampliar a conscientização

“No mês de outubro o objetivo é ampliar a conscientização da população, especialmente sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de útero. Também a orientação à população sobre as mudanças habituais no nosso corpo em diferentes momentos do ciclo de vida e os principais sinais suspeitos de câncer”, explicou a diretora técnica de enfermagem da Cabs, Elaine de Fátima Fonseca.