Barueri: Parque Municipal Dom José ganha Praça da Primeira Infância

Foto: Suseli Honório / Secom Barueri

Pensando em criar novas opções às crianças para brincadeiras e convívio com a família e com a comunidade, a Secretaria de Educação de Barueri, por intermédio do Centro de Referência pela Primeira Infância e em parceria com a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, criou mais um importante espaço para realizar as atividades.

No dia dia 17/12 aconteceu a inauguração da Praça da Primeira Infância, localizada ao lado do playground do Parque Municipal Dom José.

A partir de então, sempre às últimas terças-feiras do mês, toda a equipe da Primeira Infância estará no local com brincadeiras, entretenimento, música e muita diversão para pais e filhos.

Para integrar as atividades do Centro basta se inscrever levando comprovante de endereço, RG e uma foto da criança. O endereço do Centro de Referência pela Primeira Infância é avenida Capitão Francisco César, 891, no Engenho Novo.

Primeira infância

A primeira infância é o período entre a gestação e os seis primeiros anos de idade. Essa fase é a mais importante da criança, pois é quando se desenvolvem a inteligência e a estrutura emocional necessárias para o sucesso na vida adulta.

Com atividades divertidas e brincadeiras que desenvolvem o cérebro, o processo faz com que a criança ganhe confiança, aprendizado e raciocínio, através da leitura, da convivência e de muitas descobertas.