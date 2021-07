Barueri participa da Campanha Corrente do Bem 2021

Foto: Adalberto Albuquerque/Sads

Como nos anos anteriores, Barueri participará da Campanha Corrente do Bem em prol da AACD. Com 71 anos de existência, a instituição precisa de apoio.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, Sônia Furlan ( na foto), que é madrinha e lidera a Campanha Corrente do Bem esclarece que “nos anos anteriores, os cofrinhos eram deixados nas escolas para incentivar as crianças a praticarem a solidariedade doando suas moedinhas. Este ano, por conta da pandemia e de todas as dificuldades, nós tivemos que estudar um outro formato, mas jamais pensamos em desistir de ajudar esta instituição que é tão importante para as crianças, não só de Barueri, mas de nosso país”.

Christofer Muller, gerente de Relações Institucionais da AACD, conta sobre a importância da continuidade do projeto. “A Corrente do Bem sempre nos ajudou a arrecadar recursos para que pudéssemos manter nossos atendimentos. Durante esse período de pandemia, é muito importante que continuemos a fazer a campanha, pois nossos atendimentos não podem parar”, diz.

A exemplo do ano passado, a Campanha não terá um evento de lançamento e o formato será diferente por conta da pandemia do novo coronavírus. Os cofres, inicialmente, não serão distribuídos nas escolas, mas haverá uma diversidade de ações que serão realizadas pelo poder público e iniciativa privada.

FAÇA PARTE

Quem desejar um cofre para colaborar com a Campanha ou quiser saber como ajudar pode procurar a sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads). O telefone para informações é o (11) 4199.2800, ramal 170. Eles serão recolhidos até o dia 18 de agosto, quando o dinheiro será depositado na conta da AACD, instituição que trabalha para que as pessoas com deficiência física atinjam seu máximo potencial, contribuindo para uma sociedade que acolhe melhor a diversidade.

SOLIDARIEDADE

No ano passado, a Campanha Corrente do Bem em Barueri rendeu R$ 55.117,52. Somados os anos 2017, 2018, 2019 e 2020, o município repassou R$ 312.918,88 para a AACD.