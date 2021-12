Barueri – Paula Lima é atração do Cultura no Parque neste domingo, dia 12

Fotos: Divulgação e Júnior Holanda/Secom

Quem estava com saudade das atividades culturais ao ar livre no Parque Municipal Dom José não pode perder o programa Cultura no Parque deste domingo, dia 12, às 11h. A cantora, pianista erudita e apresentadora Paula Lima estará com sua voz singular cantando o melhor da música popular brasileira, em ritmos de samba, soul, samba rock e funk.