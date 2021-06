Barueri – Polos de vacinação da Covid são reorganizados

Foto: Suseli Honório/ Secom

Esta semana a Secretaria de Saúde de Barueri reorganizou os polos de vacinação da Covid-19. O objetivo é distribuir as doses da forma mais eficiente possível aos munícipes, ainda mais agora que a campanha está contemplando públicos mais numerosos, como é o caso das pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidades que estão sendo imunizadas neste momento.

A partir de agora as vacinas serão disponibilizadas em 3 polos e em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ampliando significativamente as possibilidades para a população.

Confira os novos locais de vacinação:

- Arena Barueri

Av. Pref. João Vilallobo Quero, 1001, Jardim Belval – Barueri -SP

- Centro de Eventos

Av. Sebastião Davino dos Reis, 67, Jardim Tupanci – Barueri-SP

- Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos

Al. Antuérpia, 119, Parque dos Camargos – Barueri

- UBS Armando Gonçalves De Freitas

Rua Padre Cícero Romão Batista, 271 – Parque Imperial

- UBS Benedito De Oliveira Crudo

Rua Carlos de Campos nº 82 – V. Boa Vista

- UBS Hélio Berzaghi

Av. Marginal Direita nº 486 – Jardim Paulista/Votupoca

- UBS João De Siqueira

Rua Canal da Mancha nº 259 – Jd. Reginalice

- UBS José Francisco Caiaba

Av. da Aldeia nº 230 – Aldeia de Barueri

- UBS Maria Magdalena Macedo

Rua Rua Vicente Nunes Ribeiro, nº 294 – Jd. Santa Cecília

- UBS Pastor José Roberto Rossi

Rua Santo Antônio nº 21 – Jd. Califórnia / Vila Ceres

- UBS Pedro Izzo

Rua Everest, nº 26 – Jd. Esperança

- UBS Raquel Sandrini Ruela

Rua Giovani Atillio Tolaine, nº 37, Jardim Maria Helena

- UBS Vince Nemeth

Rua Manoel Moreira, nº 165 – Jardim Audir / Silveira

- UBS Dra. Elisabete Izilda Duleba

Rua Paraíso, nº 101 – Chácara Marco

- UBS Edini Cavalcante Consoli

Rua João Cabral de Melo Neto, s/nº, Jd. Tupan

- UBS Julio Lizart

Rua Orinoco, 137 – Vale do Sol

Vacinação na cidade

Atualmente Barueri está vacinando os seguintes públicos:

- Pessoas a partir dos 50 anos sem comorbidades

- Gestantes

- Puérperas com até 45 dias do parto sem comorbidade

- Pessoas a partir dos 18 anos de idade com comorbidades

- Pessoas a partir dos 18 anos de idade com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC)

- Trabalhadores da Educação

A partir de quarta-feira, dia 23, acompanhando o calendário estadual, o município começará a imunizar pessoas de 43 a 49 anos sem comorbidades.

Agendamento

Importante lembrar que dos públicos contemplados nesta fase da campanha, apenas gestantes e puérperas não precisam fazer agendamento.

Pessoas com deficiência ou com comorbidades devem fazer o agendamento. Os canais disponíveis para esse público são: o Portal da Saúde, a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência e o call center, no número (11) 4349-0600.

Pessoas a partir dos 50 anos sem comorbidades devem fazer o agendamento nos canais citados acima e também no APP Saúde Barueri, disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos para Android e iOS.