Barueri – Portal Pet teve ótima estreia no agendamento de castração de agosto e leva a novo recorde

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Mais um recorde acaba de ser batido em Barueri. Na manhã do dia 28, o agendamento de castração de cães e gatos, administrado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) a partir das 8h, teve todas as suas vagas preenchidas em apenas uma hora.

Às 9h da manhã foram agendados um total de 900 animais no mutirão, mostrando o sucesso deste procedimento em Barueri. O último recorde foi em janeiro de 2021, quando as 450 vagas para castração foram preenchidas em 2 horas.

O resultado mostra, também, que a população aderiu totalmente à nova plataforma Portal Pet, lançada oficialmente pela Sema e o Cit (Centro de Inovação e Tecnologia) na metade deste mês de julho.

Os interessados deveriam acessar o Portal Pet, tendo em mão o número do RGA, o CPF do tutor e um endereço de e-mail válido. Além do acesso, três números de telefone foram colocados à disposição para aqueles com dificuldades em utilizar a internet.

O Portal Pet reúne os serviços direcionados aos animais domésticos de Barueri. Ele veio para facilitar e agilizar tanto a realização do RGA, que neste mês gerou 1.709 novos registros – outro recorde em relação à marcação presencial -, quanto o agendamento de castração, que logo de cara, em seu primeiro mutirão, já bateu o recorde ocorrido em janeiro.

O biólogo e diretor de Biodiversidade da Sema, Ivan Vanderley Silva, conta que os agendamentos foram feitos com muita agilidade e competência com a nova ferramenta. “A castração é um serviço muito concorrido e procurado pelos munícipes e a ferramenta de agendamento on-line se mostrou eficaz, tornando o processo muito ágil. Por isso, em menos de uma hora, todas as vagas foram preenchidas.”, ressalta.

