Barueri – Posto fixo de vacinação contra raiva segue com atendimento em maio

Foto: Beatriz Lucato/ Secom

Você já atualizou a vacina do seu pet? Considerada a forma mais eficaz de prevenção contra a raiva, o imunizante está disponível o ano todo em Barueri no posto fixo localizado no Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), ligado à Secretaria de Saúde. A vacinação antirrábica segue com atendimento normal no mês de maio.