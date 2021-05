Barueri – Preenchido, agendamento de castração de abril abriu 720 vagas

Foto: Arquivo

O agendamento para castração de cães e gatos, aberto na manhã da última terça-feira (dia 27/04), teve seu encerramento na manhã de sexta-feira (30/04), devido ao preenchimento total das vagas. Foram oferecidas, inicialmente, 600 vagas pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

Durante o agendamento houve um aumento de vagas, totalizando 720, divididas da seguinte forma: 580 para munícipes (sendo 180 para caninos fêmeas, 160 para felinos fêmeas e 120 para caninos e mais 120 para felinos machos) e 140 para os protetores de animais (56 para felinos fêmeas, 36 para caninos fêmeas e 48 divididas para cães e gatos machos).

Os munícipes e protetores deverão ficar atentos aos dias e horários das castrações, não esquecendo de seguir os procedimentos pré-cirúrgicos, de levar a ficha de agendamento assinada e de seguir as orientações de prevenção contra a Covid-19.

O responsável pelo projeto, Ivan Vanderley Silva, dá dicas de como contribuir para que as castrações ocorram da melhor maneira possível: “para mais eficiência e segurança no mutirão de castração é fundamental, para os tutores, seguirem atentamente os procedimentos pré-cirúrgicos descritos na ficha de agendamento, levar a ficha impressa no dia do procedimento, chegar no horário agendado, comunicar com o máximo de detalhes o histórico do seu pet durante a avaliação clínica, que ocorre no dia da cirurgia, e seguir, rigorosamente, as recomendações para prevenir a propagação da Covid-19”.