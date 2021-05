Barueri – prefeito Furlan anuncia que a obra da Praça das Artes está em fase final

Foto: Reprodução do Facebook de Rubens Furlan Legenda: vista aérea com a Castello Branco ao fundo

Com previsão de término em breve, já anunciado pelo prefeito Rubens Furlan, a Praça das Artes de Barueri será um complexo cultural dedicado à música, dança, artes visuais e exposições, contemplando a vivência cultural em todos os seus segmentos. A expectativa é que a obra dê lugar a um verdadeiro espaço de referência cultural em todo o Estado de São Paulo.

Assinada pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake, a obra é muito importante, não apenas por sua natureza cultural, mas também social, conforme destaca o vice-prefeito e secretário de Obras de Barueri, Roberto Piteri. “Ela vai atender pessoas que se tornarão grandes incentivadoras da cultura. Além disso, essa obra terá um teatro com aproximadamente 1000 lugares, onde nós vamos poder oferecer eventos culturais não apenas de Barueri, mas da nossa região e do nosso Estado. A expectativa é que Barueri seja um grande centro cultural para São Paulo, esse é o nosso objetivo, porque a cultura faz parte da nossa história e um povo sem cultura tende ao esquecimento”, declarou Piteri.

O complexo cultural está localizado na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, no Jardim dos Camargos, onde ficava o teatro municipal anterior e o ginásio esportivo. À beira da rodovia Castelo Branco, será mais um cartão postal da cidade, tamanha a magnitude do empreendimento. Garantir a democratização e o acesso aos bens culturais para a população de Barueri é o grande intuito desse investimento feito pela Prefeitura de Barueri, que tem planos ambiciosos para esse projeto.

Jean Gaspar, Secretário de Cultura e Turismo, conta que esse projeto está sendo trabalhado desde 2017, pois além de ser o palco onde passarão os melhores espetáculos do Brasil, a Praça das Artes terá como foco atender mais de 10 mil alunos em diversas categorias culturais. “A nossa grande meta é a formação desses alunos e a educação pela arte, porque arte e cultura também é educação. A gente tem um trabalho muito lindo de educação aqui na cidade e a cultura e a arte vêm para complementar esse trabalho, ajudando a ter um pensamento crítico, a entender melhor a convivência, as coisas que acontecem no país, sua história. Esse é o nosso foco”, disse Jean.

O prefeito Rubens Furlan corrobora tal conceito. “Essa obra é absolutamente necessária porque a gente vê que os jovens mais interessados na cultura do país estão bem dispersos e nós queremos trazê-los todos para cá, porque aqui será o centro da arte da região oeste da Grande São Paulo, é daqui que sairão os grandes artistas da nossa região, as pessoas que de fato gostam da arte e da cultura do nosso país”, afirmou o prefeito Furlan.

“Além de investir muito forte na educação, temos que investir na cultura também, porque nós vamos depender disso se nós quisermos um país forte, um país que saiba o caminho que se deve tomar para a promoção social de cada brasileiro. Essa desigualdade que nós vivemos é falta de cultura, e muitas outras coisas que nós sofremos hoje é falta de cultura, e com cultura e educação nós saberemos valorizar o que é bom e expurgar da nossa sociedade tudo aquilo que não serve para o nosso povo”, completou Furlan.

Protejo sustentável e inovador

O prédio terá infraestrutura sustentável no que concerne à água e energia, pavimento térreo, mezanino e mais quatro pavimentos distribuídos em um terreno de 12.098,28m² com área construída de 20.807,41 m². O novo teatro de Barueri ficará agregado à Praça das Artes e terá 1000 lugares, dois palcos para ensaios, fosso para orquestra de 50 músicos, iluminação acústica e som de última geração.

O projeto conta também com duas salas de aula de teatro, seis salas de aula para dança, 12 para oficinas de artes visuais e plástica, oficinas de cenários e de figurinos; 16 salas de aula para música (futuro Conservatório de Barueri) e oficinas de artesanato. O local contará com espaços multiculturais, onde ficará a sede da Secretaria de Cultura e Turismo. Além da Pinacoteca e do Espaço Criança, com brinquedos interativos, abrigará a biblioteca de artes, área midiática e saguão de exposições para mostras. A obra, em fase final, agrega todas as necessidades de cada espaço, garantindo a integração de pessoas de todas as idades.