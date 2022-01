Barueri – Prefeitura inicia sistema mecanizado de coleta de lixo

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Com o objetivo de contribuir para a qualidade de vida, garantindo mais agilidade, segurança e higiene à população, a Prefeitura de Barueri iniciou neste final do mês de dezembro na região central da cidade um moderno sistema de coleta mecanizada de lixo, feito por meio de contêineres.

O novo sistema vai contribuir para que não haja acúmulo de sacos de lixo em frente às residências à espera da passagem do caminhão de coleta. Isso porque haverá contentores de lixo nas ruas a cada 75 metros em bairros com densidade populacional maior, e a cada 100 metros em bairros menos populosos.

A coleta manual como vem sendo feita atualmente continuará, até que o novo sistema seja implementado por completo em toda a cidade. Hoje a coleta é realizada três vezes por semana.

De acordo com a Secretaria de Serviços Municipais (SSM), os contêineres são fabricados em Polietileno de Média ou Alta Densidade (PEAD), com capacidade de mil litros cada um, preparados para acondicionar o lixo orgânico a qualquer hora do dia ou da noite.

A previsão da SSM e da empresa contratada para o serviço é disponibilizar à população cerca de 4.500 contêineres. Todos os contentores são monitorados com um chip rastreador, o que possibilita sua localização exata de maneira remota.

Como é feita a nova coleta

Segundo a SSM, dependendo das condições locais, os coletores ou os próprios moradores levam o lixo até os contêineres. Três vezes por semana, caminhões especialmente equipados recolherão o conteúdo de forma mecanizada e a cada 30 dias haverá higienização dos contêineres.

Informações da secretaria dão conta também que a coleta é realizada sem o contato humano, por meio do caminhão compactador – veículo que eleva, através de braços mecânicos, o contêiner despejando o lixo em um grande compartimento. Depois o contêiner é recolocado no lugar ficando sempre à disposição da população.

Contribuição para a coleta eficiente

Para que a coleta seja bem realizada, a SSM orienta a população a não depositar no contêiner entulhos, pneus, aparas de jardinagem, móveis velhos e lixo eletrônico. É importante a contribuição dos moradores no sentido de não mudar os contentores de local e sempre e fechar a tampa do equipamento após o descarte do lixo.