Barueri – Prefeitura instala Ecoponto para o descarte de resíduos sólidos

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), com operação do Consórcio NP Barueri e Tecipar Engenharia e Meio Ambiente, instalou o primeiro Ecoponto da cidade, em amplo espaço na rua Afonso Crudo, 235, na Vila Pindorama (bairro Cruz Preta). O benefício possibilita aos moradores a oportunidade de realizar o descarte correto de resíduos sólidos com o objetivo de manter o município limpo, organizado e bem-cuidado, além de incentivar o descarte responsável e a reciclagem.