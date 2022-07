Barueri – Prefeitura libera alça de saída da ponte Akira Hashimoto para Alphaville

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, liberou nesta sexta-feira, dia 8, a alça de saída da ponte Akira Hashimoto sobre o Rio Tietê, com acesso direto à avenida Dr. Dib Sauaia Neto (Via Parque), em Alphaville. O novo benefício viário em operação visa facilitar o deslocamento dos condutores que trafegam pelas imediações do bairro da Aldeia com destino a Alphaville, aliviando o congestionamento de veículos no local em horários de pico.

A alça fica à direita da ponte Akira Hashimoto sobre o Rio Tietê (destino à rodovia Castello Branco), ligação da avenida General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, na Aldeia de Barueri, com a estrada da Aldeinha, em Alphaville.

“É mais uma obra que entregamos pensando na rapidez do trânsito da nossa cidade. Essa alça é uma alternativa muito importante para os motoristas e motociclistas que agora poderão encurtar o caminho e ganhar tempo: ir para Osasco, pela avenida Piramboia, ou para o Parque Ecológico Tietê, região do Green Valley e Santana de Parnaíba sem precisar transitar pela estrada da Aldeinha, ruas Ceará e São Paulo para acessar a Via Parque”, explicou o secretário de Obras Beto Piteri.

A alça de saída da ponte Akira Hashimoto soma cerca de 90 metros de extensão, tem pista única, passeio de pedestres nos dois lados, pilares, postes de iluminação, gradis de ferro, guarda-corpos de concreto para proteção de motoristas e pedestres, piso de concreto e calçadas.

Acesso direto

Em formato de “meia lua”, a nova alça possibilitará ao motorista a saída direta para a avenida Dr. Dib Sauaia Neto, em Alphaville. Quem quiser se dirigir a Osasco pela avenida Piramboia, poderá acessar o primeiro retorno após passar por baixo da ponte Akira Hashimoto.