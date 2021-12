Barueri – Prefeitura revitaliza áreas do Parque Municipal

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Prefeitura de Barueri quer ver o Parque Municipal Dom José, na Vila Porto, cada vez mais belo e aconchegante, segundo meta da Secretaria de Serviços Municipais (SSM). Com esse intuito, o governo determinou a pintura das pistas de cooper e o plantio de 12.000 m2 de grama no bosque. O prazo para conclusão dos serviços é até o próximo dia 15 de dezembro.

A revitalização é realizada pelas equipes da Secretaria de Serviços Municipais e por empresas terceirizadas. Além do plantio de grama e da pintura nas cores azul, vermelho e concreto platinado, o espaço de lazer e esportes, que é ligado à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), terá também outras benfeitorias. “A prefeitura pediu aos departamentos que enviassem equipes para deixar tudo bonitinho aqui, reparos de calçadas, do jardim japonês e pinturas nas quadras, gradis e deques, sempre com intenção de melhorar tudo que tem no Parque Municipal”, explicou o coordenador Vani Vanin.

Plantio de grama e de árvores

A revitalização ocorre após a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) decidir pelo corte de árvores que estavam doentes e que estão sendo substituídas por espécies nativas, como Mirindiba, Pau-Ferro, Pau-Brasil, Jatobá, Grumixama, Saguaraji, Ipê e Angico, dentre outras.

No bosque foi realizado o nivelamento de solo para o plantio de grama. Com isso, o local será utilizado como espaço pet, além de se tornar um ponto bem mais visível para quem pensar em assistir a eventos que forem programados para acontecer no palco já existente em frente à nova e ampla área do Parque Municipal.

De acordo Vandemir Alves Andrade, subdiretor do Parque Municipal, o “objetivo da Prefeitura de Barueri é que a cidade disponha de um local com área verde cada vez mais saudável e tranquila para que os frequentadores possam ter um espaço de contemplação”. Segundo ele, dentre os projetos de melhorias previstas, o parque terá a substituição de bambus dos lagos artificiais por outras árvores, devido à difícil manutenção.