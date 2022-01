Barueri é premiada pelo Programa Município VerdeAzul por ações articuladas para o meio ambiente

Foto: Sema

Barueri recebeu três prêmios do Programa Município VerdeAzul. Eles são relacionados à articulação e ao reconhecimento de servidores que trabalharam pelo desenvolvimento de ações ambientais, promovidas individualmente e por equipe. As funcionárias contempladas com os prêmios “Interlocutor/Suplente Articulado” foram Ana Maria da Silva e Yara Garbelotto, ambas da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema). O terceiro prêmio (Equipe VerdeAzul Articulada) foi entregue à Municipalidade.

O Programa Município VerdeAzul é uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo de São Paulo. O programa tem o objetivo de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental nas cidades do estado, auxiliando-as na elaboração de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

Meio Ambiente na pandemia

O trabalho em equipe da Sema e das servidoras Ana Maria da Silva e Yara Garbelotto reconhecido pelo Programa não parou com a pandemia causada pela Covid-19. Muitas ações de articulação ambiental foram realizadas no período, como as criações do Parque Linear e do Parque Juventude (em construção), a implementação da coleta seletiva de lixo, a substituição de espécies vegetais doentes e em risco por saudáveis e nativas, como ocorre no parque Dom José, o convenio com a Sabesp para ampliação de rede de esgoto, entre diversas ações ocorridas em 2020 e 2021.

Reconhecimento Segundo Marco Antônio de Oliveira (Bidu), secretário da Sema, a articulação interna para a realização das ações ambientais é fundamental e ultrapassa os limites do Município, influenciando outras localidades.

“Não adianta só a secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente trabalhar com o conceito proposto pelo programa Município VerdeAzul se as outras Secretarias não contribuírem. Por isso trabalhamos em conjunto com as secretarias de Saúde, de Obras, com a Defesa Civil e com a Guarda Municipal, por exemplo”, destacou o secretário.

Bidu também lembrou da articulação com as cidades vizinhas realizada por meio do Simpósio Regional de Educação Ambiental, entre outros instrumentos de ação.