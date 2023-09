Barueri se prepara para o 5G e abriga 5º maior complexo de data center do mundo

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Barueri tem se destacado nos últimos anos no quesito investimento digital. Isso porque vem se preparando para receber a tecnologia do 5G, além de abrigar um dos maiores complexos de data centers do planeta.

Revolução 5G

O 5G é a próxima geração de tecnologia de comunicação sem fio que promete revolucionar o que conhecemos como rápida conexão. Barueri acompanha a evolução e tem facilitado a expansão das empresas de telecomunicações para garantir que a implementação do 5G seja um sucesso.

De acordo com o “Ranking das Cidades Amigas do 5G”, Barueri ocupa a 18ª posição deste ano, subindo 30 posições em relação a classificação de 2022.

Este ranking identifica, entre os 155 municípios brasileiros, aqueles que mais estimulam serviços de telecomunicações por meio da criação de políticas públicas facilitando a instalação de infraestrutura para a chegada da tecnologia 5G. Entre as iniciativas da cidade está a lei de número 2.903, que regulamenta a implantação da tecnologia no município.

Mais conexão

O 5G trará velocidades de conexão até cem vezes mais rápidas que a 4G, podendo conectar um grande número de dispositivos simultaneamente. Os cidadãos de Barueri podem esperar uma experiência melhor de conectividade com os serviços já existentes no município, como o uso do APP Barueri e outros que a Prefeitura criou, acesso ao Wi-fi Cidade Inteligente (210 pontos) e o programa Internet Social, que atende mais de 3 mil famílias com internet gratuita.

Um data center de escala global

Ao contribuir com a implementação do 5G, Barueri atrairá cada vez mais investimentos na área de tecnologia. Este é o caso das empresas de armazenamento de dados, os chamados data centers, e Barueri já tem o quinto maior complexo de data centers do mundo.

Localizado na região de Alphaville, os datas centers abrigam milhares de racks e servidores que processam e armazenam dados de empresas, como as “bigs techs” (gigantes da tecnologia), dos setores financeiro e varejo.